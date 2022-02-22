俄军以维和为由入乌东 逃离民众闻讯震惊

（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天以「维持和平」为由，下令俄军进入乌克兰东部两个亲俄分离共和国。许多基辅居民与逃离乌东地区的民众纷纷表示震惊。

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蒲亭在两道政令中指示国防部在乌东分离地区承担「维和职能」。

乌克兰亲俄分离主义分子自2014年以来占领乌东两区，自行宣布成立顿内茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国。俄国承认这两区独立引发国际谴责，美国和欧洲联盟（EU）都誓言祭出目标性制裁，在发生入侵事件下，将实施更广泛的经济制裁措施。

俄国深夜承认乌东两区独立的消息在乌克兰首都基辅传遍大街小巷，许多人难以置信，但准备好随时加入保卫国家行列。

一名原本来自顿内茨克的22岁厨师在基辅告诉法新社：「我非常震惊。」他还说，俄国承认独立之举是他自8年前逃离乌东以来所听闻「最可怕的消息」。

「我住在这里，已经失去了一部分的家园，被人夺走，因此我会保家卫国。」

美国总统拜登、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和德国总理萧兹（Olaf Scholz）在一连串电话热线后警告，俄国开始行动，「不会被置之不理」。

美国宣布首波制裁，白宫表示拜登将发布行政命令，禁止美国人在两个分离地区进行新的投资、贸易和融资往来。

法国总统府官员表示，欧盟已准备一份有关制裁俄罗斯个人和实体的清单，采取相应的措施。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）紧急召开国安会议，预定稍后发表谈话。

© 2022 AFP