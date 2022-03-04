俄军侵略若不停 泽伦斯基：接着换波罗的海3国

（法新社基辅3日电） 乌克兰总统泽伦斯基盼与俄罗斯总统蒲亭直接对话，并称若俄国的侵略持续，接下来就换波罗的海3国遭殃。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）在记者会中对蒲亭（Vladimir Putin）喊话：「我们没有攻击俄罗斯，也不打算攻击俄国，你到底想从我们这里得到什么？快离开我们的国土。」

泽伦斯基说：「和我一起坐下来（谈）吧，但是不要和（你见）法国总统马克宏（Emmanuel Macron）一样，相距30公尺之远。」他指的是蒲亭以超级长桌接待世界各国领导人一事，如今已是众所皆知。

泽伦斯基同时呼吁西方国家增加对乌克兰的军事援助，他并警告说，如果让俄军恣意推进，欧洲其他国家也会受到威胁。

「如果你们没办法封锁空域，那就给我飞机！假使我们不存在了，相信我，接下来就是拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚。但愿这不会发生。」 数周前，当美国指控俄罗斯将侵略乌克兰时，泽伦斯基曾对此发表评论说：「没有人能够想像，在现在这个世界上，有人能够做出这种如禽兽般的野蛮行为。」

蒲亭在上周下令入侵乌克兰。

尽管有许多证据，俄罗斯仍坚称他们没有针对平民所在的区域（攻击）。

乌克兰昨天表示，俄国军机击中乌克兰北部城市切尔尼戈夫（Chernihiv）的1所学校，造成9人丧命。 乌克兰表示，自蒲亭发动侵略后，已经有超过350名平民遇害。

© 2022 AFP