俄军俘虏第二名乌克兰市长 欧盟表示强烈谴责

（法新社基辅13日电） 继乌克兰南部梅利托波尔市市长11日遭入侵的俄罗斯军队绑架，乌国今天又有1名市长遭俄军俘虏，对此欧洲联盟（EU）表达强烈谴责。

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法新社报导，乌国东南部札波罗热地方军事行政首长史塔鲁克（Oleksandr Starukh）在脸书发文表示：「俄罗斯联邦军队俘虏了聂伯罗鲁尼市（Dniprorudne）的市长。」

据乌克兰国会，梅利托波尔（Melitopol）市长费多罗夫（Ivan Fedorov）被占领该市的俄军士兵绑架，因为他「拒绝与敌人合作」。

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）在推特发文表示：「欧盟强烈谴责俄罗斯武装部队绑架梅利托波尔和聂伯罗鲁尼的市长。」

他还说：「这是针对乌克兰民主制度的又一次攻击，俄方试图在一个主权国家建立非法替代政府。」

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）也说，他要「以最强烈的措辞，谴责俄方无差别轰炸乌克兰平民，以及绑架梅利托波尔和聂伯罗鲁尼的市长等乌克兰公民。这些绑架行动以及对乌克兰地方当局的施压行为，再度公然违反国际法。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）13日也透过影片呼吁，「我们的要求很明确，必须立即释放市长…我已与（德国总理）萧兹（Olaf Scholz）和（法国总统）马克宏（Emmanuel Macron）通话…我将联络所有必要对象，以确保我们的人民平安获释。」

© 2022 AFP