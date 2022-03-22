俄军入侵 乌克兰地方音乐台扮演战地广播任务

（法新社乌克兰利维夫22日电） 乌克兰西部城市利维夫的Lvivska Khvylya原本是播放流行音乐的娱乐性电台，但在2月24日俄罗斯入侵乌克兰那天，Lvivska Khvylya随即调整节目，扮演战地广播角色。

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首先，电台工作人员减少娱乐性节目，增加战争相关报导，服务数十万听众。

Lvivska Khvylya电台节目主持人梅尔尼克（Volodymyr Melnyk）告诉法新社：「我们是娱乐性音乐电台，不过，我们也制作很多新闻节目，因为民众在这段时期亟需很多资讯。」

28岁的梅尔尼克和41岁的安托纽克（Andryi Antoniuk）在主持节目，播放流行音乐时，会穿插一些关于战事的玩笑话，让气氛轻松一些。

梅尔尼克表示：「战时，我们必须保持正向。我们可以拿蒲亭和俄罗斯军队屡攻不下乌克兰的城市大开玩笑，但无法再像战前般有那么多乐趣。」

在俄军上月入侵乌克兰前，Lvivska Khvylya也曾一度扮演战时电台角色。

2014年俄罗斯兼并乌克兰的克里米亚半岛（Crimean peninsula），并在背后替乌克兰东部的分离主义分子撑腰时，当时电台工作人员也调整节目内容。

俄军入侵这段期间，电台已成为听众和当局之间的重要连结。战前，电台号称每日收听人数介于30到40万人间，如今每日收听人数已倍增。

Lvivska Khvylya晚上7时以前播放电台自制节目，7时以后就专门播放国家资助的战事报导。

为了提振士气，军民伤亡新闻不是节目焦点。

「这些数字让人害怕。我们本身经历过，但我们努力提供民众大量的正面资讯，像是敌军的损失，或是敌方军备遭我军摧毁数量。」

电台的节目一天内会被警报声打断好几次。

18日上午，电台的31岁工程主任帕库赫（Vasyl Pakuch）从家里广播警报，通知民众到紧急避难所避难。

地方当局表示，俄罗斯飞弹当天击中利维夫的地方机场地区，那起攻击事件未造成任何伤亡。

帕库赫不但从他的办公室监控录音间，也负责监控数十座广播塔，这些广播塔将电台节目在乌克兰西部播送，最东可传送至首都基辅。

然而最接近基辅的一座广播塔两度遭俄罗斯空袭而受损。另一座遭击中的广播塔是在瑞夫尼（Rivne），导致9人死亡。

这些广播塔是重要基础设施，一旦遭到攻击，讯号传送受阻，对于民众来说，收听不到战时资讯很危险。

他说，倘若这些广播塔受损，他会尽全力修复。

「即使他们摧毁一座广播塔，但愿不会发生，我们会带着天线爬上一颗树，无论我们在哪里，我们仍会让电台继续放送下去，那不成问题。」

© 2022 AFP