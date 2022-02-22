俄军压境 乌东前线居民收拾包袱准备逃难

（法新社乌克兰阿夫迪夫卡21日电） 乌克兰战乱连年，维利契科（Anna Velichko）住的高楼被炮弹炸得面目全非，现在只剩一小部分可以住人，若是俄罗斯入侵，状况只怕更惨不忍睹。

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法新社报导，一触即发的冲突前线。顿内茨克（Donetsk）近在眼前，还能看到俄罗斯撑腰的叛军，不时朝她住的阿夫迪夫卡镇（Avdiivka）开枪。

维利契科说：「他们现在的炮火就像2015年那样猛烈。」她是指东欧分离战争第2年，每天都有数十人死去那时。

而现在官方公布的死亡数字还不多，过去1周来，基辅只证实有1名平民与2名军人丧命，尽管这样的数字为人质疑。

维利契科对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）以及西方支持的乌克兰领袖泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）语多埋怨，「我想打蒲亭和泽伦斯基一巴掌」，「我希望他们能坐下来，同意结束这场战争」。

当地居民准备迎接更糟的状况。

退休妇人波利什丘克（Tetyana Polishchuk）窝在她的公寓，度过了战火最猛烈的几个月，但现在，她正在收拾包袱，准备随时逃跑。

69岁的她说：「他们的炮火比以前更猛了，因为俄国可能打过来，我的包袱都收好了，就放在门口，随时做好准备。」

© 2022 AFP