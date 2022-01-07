俄军哈萨克维和 美警告：全世界都在看

（法新社华盛顿6日电） 中亚的哈萨克因瓦斯飙涨引发反政府动乱，俄罗斯应哈萨克政府所请派兵赴当地维和。美国今天对俄国派兵恐致哈萨克被接管提出警告，称全世界会紧盯侵害人权情事。

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法新社报导，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）告诉媒体：「坦白说，美国与全世界会紧盯任何侵害人权情事，也会密切关注任何可能导致哈萨克被接管的行为。」

对于哈萨克邀俄罗斯领导的「集体安全公约组织」（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）派兵维和，普莱斯表示这留待哈萨克政府解释理由。

集体安全公约组织是由俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯和塔吉克6国组成的军事集团，成员国皆是前苏联加盟共和国。

普莱恩说：「我们希望哈萨克政府能很快解决这些本质上是基本经济与政治的问题。」还称美国是哈萨克的「伙伴」。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天也致电哈萨克外长特劳伯迪（Mukhtar Tleuberdi），敦促和平解决与尊重媒体自由。

普莱思表示，布林肯「重申美国全力支持哈萨克的宪政机制与媒体自由，主张以和平、尊重权利的方式解决危机」，布林肯也藉这次通话讨论到俄罗斯在乌克兰边界集结兵力的行动。

© 2022 AFP