俄军围攻乌克兰马立波 欧洲重要炼钢厂重创

（法新社基辅20日电） 官员今天表示，俄罗斯军队对乌克兰港市马立波（Mariupol）围城攻击不断，导致欧洲数一数二的大型炼钢厂Azovstal严重受损。

广告 继续浏览后续

乌克兰议员瓦西莲科（Lesia Vasylenko）推文写道：「欧洲最大的炼钢厂之一毁了，乌克兰经济损失相当巨大，环境遭到破坏。」

瓦西莲科贴了段厂房爆炸，建筑物燃起浓浓灰黑烟尘的影片。

她的同事塔鲁塔（Serhiy Taruta）在脸书写道，俄军「可说毁了这座工厂」。

Azovstal的史基提希维里（Enver Tskitishvili）在Telegram写道： 「我们会回到这座城市，重建并振兴这家企业」。

史基提希维里说，俄军2月24日展开入侵时，工厂即已采取措施，减少万一遭受攻击时对环境的伤害。

他写道：「焦炉群不会对居民生命构成危险，我们也已正确关闭了高炉。」

Azovstal隶属乌克兰首富亚赫米托夫（Rinat Akhmetov）旗下Metinvest集团。战前被视为亲俄的赫米托夫（Rinat Akhmetov），在战事爆发后指控俄军触犯「针对乌克兰人的人道罪行」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2022 AFP