俄军在乌东展开大规模进攻 以拿下马立波为目标

（法新社乌克兰克拉莫托斯克12日电） 俄罗斯军队预计在乌克兰东部各地展开大规模进攻，今天的目标是拿下东南部港市马立波（Mariupol），而乌克兰防御部队则拚命努力阻挡俄军前进。

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俄国据信想要将已经占领的克里米亚，与乌东顿巴斯地区（Donbas）亲俄分离主义分子控制的顿内茨克（Donetsk）与卢甘斯克（Luhansk）两地区连结起来，并已包围位居战略地点、曾有40多万人口的马立波。

乌克兰总统府官员波多利雅科（Myhaylo Podolyak）在推特（Twitter）发文表示，马立波的乌军「遭到包围和封锁」。但乌军昨天仍强调：「马立波的防御工作持续。」

乌克兰陆军在通讯软体Telegram上写道：「我们与英勇守住马立波的国防军维持稳定联系。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）昨天晚间发表谈话时，再度恳请盟邦提供更多武器，来加强防御马立波。

他说：「我们要提前结束这场战争，要完全歼灭在我们土地上的敌人...尤其是要解除对马立波的封锁，我们获得的所需（武器）还不够。」

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