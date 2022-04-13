俄军在乌对平民施以暴行 拜登首度指控蒲亭种族灭绝

（法新社美国爱荷华州首府狄蒙12日电） 美国总统拜登今天指控俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的部队在乌克兰实施种族灭绝，这是拜登政府首度以「种族灭绝」一词形容乌克兰情势。

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记者询问拜登今天稍早在演说中使用种族灭绝一词时，拜登说，「是的，我称之为种族灭绝」。

他接着说：「愈来愈清楚的是，蒲亭甚至试图抹杀能够作为乌克兰人的想法，而且证据愈来愈多。」

拜登表示，最终将由法院确定俄罗斯被控在乌克兰对平民实施暴行的所作所为是否构成种族灭绝。

他说：「我们会让律师在国际上决定这是否符合条件，但在我看来确实是如此。」

拜登还说：「更多证据正在浮现，能够证明俄罗斯人在乌克兰的骇人作为。我们对这场毁灭性冲突将会有更多了解。」

数以百计平民据报在基辅市郊布查镇（Bucha）惨遭屠杀景象震惊世人，引发各界强烈谴责，此前，乌克兰就一直指控俄罗斯犯下战争罪。

拜登曾将蒲亭描述为「战犯」，并主张就所谓的暴行对蒲亭进行审判。

但美国先前一直未以「种族灭绝」一词来形容乌克兰危机，因为其中存在严格的法律定义和相关指控所包含的沉重含义。

拜登4日曾被媒体问及是否同意发生在乌克兰首都基辅附近布查镇（Bucha）的暴行构成种族灭绝时，他回应，「不，我认为这是一种战争罪行」。

拜登今天走访爱荷华州谈及替代能源时表示，正尽一切所能透过行政命令降低价格，并解决蒲亭造成的价格上涨，「你的家庭预算、加满油箱的能力，不该取决于一个独裁者是否在半个世界之外宣战并犯下种族灭绝」。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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