俄军对马立波发最后通牒 要守军立刻弃械投降

（法新社莫斯科19日电） 俄罗斯今天喊话要乌克兰军队「立刻」弃械投降，并向被围困的港口城市马立波守军发出新的最后通牒，要他们放弃抵抗。

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乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）昨晚宣布俄军集中对乌东发动新一波攻击后，俄罗斯国防部做出这番警告。

俄罗斯声明指出，「我们再次呼吁基辅当局说明理由并对战士下达命令，停止他们毫无意义的抵抗。」

「不过，很明白他们将不会接获基辅当局这样的指示和命令，我们呼吁（这些战士）自己做出决定放下武器。」

这项声明未直接提到俄军针对乌东的新一轮攻击。

俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）证实，俄军「正逐步落实我们解放（乌东）的计画」。

萧依古在与俄军指挥官的视讯会议中表示：「我们正采取措施以恢复和平的生活。」

俄军部分最猛烈攻击，已集中在具战略地位的亚速海（Sea of Azov）港市马立波。

马立波港连接俄罗斯掌控的部分乌东地区，以及已遭俄罗斯侵吞的克里米亚（Crimea）半岛。

俄罗斯国防部指出，仍躲在这座被摧毁城市主要冶金厂里的乌军面临「灾难性的局面」。

俄罗斯国防部表示：「放下武器的人可保证活命。」

俄军今天稍后指出，对于「无人」使用人道走廊感到遗憾，这条人道走廊将在格林威治时间20日上午11时（台湾时间20日晚间7时）重新开放。

然而顿内茨克（Donetsk）的乌克兰叛军指挥官巴苏林（Eduard Basurin）说，分离主义者「突击部队」已对马立波亚速钢铁厂（Azovstal）发动攻击。

俄罗斯新闻媒体引述巴苏林报导：「俄罗斯联邦真的帮助我们，提供空中和火炮支援。」

巴苏林也否认仍有平民可能受困在这个工业区的说法。

他说：「那里已经没有平民留着。」（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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