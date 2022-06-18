俄军尝试拿下北顿内茨克市 与乌军激烈交战

（法新社基辅18日电） 乌克兰东部卢甘斯克州（Lugansk）州长盖戴今天表示，乌克兰与俄罗斯的部队正在北顿内茨克市（Severodonetsk）外的村庄进行「激烈战斗」。数周来俄军一直试图占领这座城市。

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盖戴（Sergiy Gaiday）在Telegram上写道：「现在最激烈的战斗正在北顿内茨克附近进行。他们（俄罗斯）并未完全控制这座城市。」

盖戴还表示：「附近村镇如托什基夫斯卡（Toshkivska）、佐路提（Zolote）等，战斗相当艰难。他们尝试突破，但失败了。」

「我们的守军正在各个方向与俄罗斯人作战。最近，他们击落了一架飞机，并俘虏了一些人。」

盖戴又说，与北顿内茨克隔河相望、仍受乌克兰控制的城市利西昌斯克（Lysychansk），正受到「猛烈炮击」。

「他们无法接近它，这就是为什么他们只用空袭向这座城市开火。在城内非常危险。」

盖戴并指出，北顿内茨克市内的阿佐特化工厂（Azot）遭到「更多破坏」。他昨天称，有568位平民躲在这座工厂里，包括38名儿童，唯有「完全停火」才能确保他们撤离。

联合国（UN）昨天也说，北顿内茨克取得干净用水、食物、卫生用品和电力的机会正在消失，乌克兰东部的人道情势「极度堪忧」。（译者：杨明��/核稿：张正芊）

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