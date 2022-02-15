俄军恐进犯 乌克兰男孩挖壕沟保家卫国

（法新社乌克兰切尔沃涅15日电） 15岁的乌克兰小伙子阿诺帕（Mykhailo Anopa）已经彻夜难眠好几个晚上，担心俄罗斯可能全面进攻乌克兰。现在他决定不再坐困愁城，而是起身为保家卫国贡献心力。

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阿诺帕的做法是：加入其他弱势家庭的男孩，一起替在东部前线抵御亲俄分离主义者的军人挖壕沟。

他表示：「牧师爸爸跟我们说可能会有炮击、（俄国总统）蒲亭可能发动攻击时，我开始做恶梦，因为我睡前脑袋都在想这个。」

如今他骄傲地说：「我们挖壕沟，帮助乌克兰军人，现在我们支援他们，这已经变成我们的责任。」

在乌克兰东部主要说俄语的工业地带，若干地区已深陷冲突一段时日，从亲欧洲联盟（EU）群众2014年起义推翻俄国支持的总统后就是如此。

这场战争不仅夺走超过1万4000人性命，迫使150万人逃离家园，也消耗国家经济力量，拖住乌克兰渴望加入西方阵营的脚步。

现在乌克兰人民担心，蒲亭与西方因为北大西洋公约组织（NATO）扩张而对峙，可能会导致边界上的10余万俄军全面进犯。

阿诺帕来自一个破碎家庭孩童之家，负责人为五旬节教派牧师莫克年科（Gennadiy Mokhnenko）。53岁的他刚结束美国行回到乌克兰前线，现正忙着教导40名左右的男孩纪律和挖掘壕沟的技巧。

莫克年科带完一次团体祷告后说：「今天我们要去加强地下室。我们会买一些瓦斯罐，拟定撤离计画。每个人都得准备一小袋衣服和文件。晚上我会检查你们的准备情形。」

莫克年科的课堂上洋溢一股亲西方氛围，他的办公室挂着乌克兰和美国国旗，旗杆以空炮壳支撑。他本人则脚踏一双居家拖鞋，身穿西式迷彩服。

他严肃告诉男孩们：「情况非常峻严，但我们会做好准备。」

他们身处的乌克兰东部切尔沃涅村（Chervone）滨临亚速海（Sea of Azov），当地在2018年11月另一场规模较小的军事升级时挖出第一批壕沟。

当年乌克兰船艇试图从黑海的敖德萨港（Odessa）驶进亚速海，遭俄国军舰开火拦截。俄国2014年并吞原属乌克兰的克里米亚半岛后，已使这类航程变得极端危险。

克里米亚半岛扼守连结亚速海与黑海的海峡，而且俄国炮舰会在这道海峡巡逻。

2018年冲突期间，切尔沃涅村附近曾落下炮弹，促使乌克兰军人开始为更大型战争做准备。

现在每当天气晴朗，莫克年科课堂上的男孩就能看到更多俄国军舰航行在亚速海上。俄国还在黑海上举行为期一周的大型海军演习，共有十数艘军舰和其他近20艘船艇参与其中，令人神经紧绷。

莫克年科表示，当他们觉得自己在做有建设性的事，像是挖壕沟这类活动，阿诺帕这样的男孩会比较开心。

莫克年科说：「孩子们边笑边玩，但底下潜藏很大的恐惧。他们人生有好几年是盯着军人背后看，如今他们的窗外看到的就是前线。」

© 2022 AFP