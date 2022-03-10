俄军抵达乌克兰首都基辅东北边缘

（法新社基辅10日电） 俄罗斯军队的装甲车今天逼进乌克兰首都基辅的东北边缘，使得俄军朝向包围基辅更加接近。

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一组法新社团队今天在基辅东北郊村庄斯基宾（Skybyn）见到冒烟。这里距离标示基辅东北边界的最远一个检查站只相隔几百公尺。

一名乌克兰士兵表示，他们和俄军为了争夺当地通往基辅干道的控制权，双方激战一夜。

这名士兵说：「斯基宾不断有军事行动。」他还指出，一个俄军装甲车纵队已遭到局部摧毁。

另一组法新社团队则目睹斯基宾附近的大季梅尔卡（Velyka Dymerka）遭到俄军格勒式（Grad）火箭袭击，这座城镇距离基辅市界仅5公里。基辅今天阳光普照但气温严寒，路上几乎空无一人。

至少有6枚格勒式火箭落在大季梅尔卡空荡的街上，击中数栋房屋，事发时屋内似乎无人；此外还破坏了记者的车辆。这里只有非常少量乌军驻守，当地居民表示，他们昨夜目睹激战。

38岁的广告销售员波波夫（Vasyl Popov）说：「他们（俄军）前天还在城外，但昨天开始进来。」「情况很令人害怕，但我们也没办法，没有地方真的可以让我们逃往或躲藏。我们住在这里。」

基辅西北郊城市如伊尔平（Irpin）和布查（Bucha）已被炮击和轰炸一个多星期，引发大规模撤离行动。

俄军在2月24日侵略乌克兰之前，已慢慢尝试包围基辅，并在侵略当天抵达基辅东北边缘。但在侵略首周，基辅朝东北方向的道路大致仍可通行，它们大多通往人口较少的村庄。

然而，俄军上周在基辅东北方距离125公里的城市切尔尼戈夫（Chernihiv）发动致命空袭后，便迅速朝基辅前进。这使得基辅只剩南向道路开放可供撤离和补给。（译者：张正芊）

© 2022 AFP