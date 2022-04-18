俄军拿下乌东一城镇 乌军展开猛轰

（法新社诺沃德鲁哲斯克18日电） 乌克兰地方当局表示，俄军今天占领了乌国东部城镇克尔米纳镇（Kreminna），乌军部队则对附近鲁别日诺耶镇的俄军炮火齐射。

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乌东卢甘斯克州州长盖戴（Sergiy Gaiday）在社交媒体发布声明称，克尔米纳从周日（17日）到周一（18日）「夜间发生重大攻击」。

他说：「俄军已进那里，有大量军事硬体…我们的守军已撤退到新阵地。」

开战前拥有近2万人口的克尔米纳位在该地区行政中心克拉莫托斯克（Kramatorsk）东北约50公里处，是俄军的一个战略目标。

法新社记者报导称，俄军控制的鲁别日诺耶遭到乌军大炮和迫击炮猛轰。当地可见到强烈爆炸，时而伴随大火和白烟或黑烟。

此外，俄军今天也对乌克兰第二大城哈尔科夫进行炮击，造成3人死亡。

当地检方说，一枚炮弹落在一处儿童游乐场上，造成1男1女死亡。一个医疗急救中心的负责人扎巴斯塔（Viktor Zabashta）告诉乌克兰国际传真社（Interfax Ukraine），一个人道援助物资分发点也遭攻击，造成1人死亡，6人受伤。

俄军撤回部署在基辅周围的部队后，正加强攻势以占领乌东的顿巴斯（Donbas）地区。（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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