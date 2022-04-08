俄军拿乌克兰村民当人肉盾牌 违法国际人道法

（法新社乌克兰伊万基夫7日电） 乌克兰基辅州奥布霍维奇村（Obukhovychi）居民表示，俄军在他们房屋周围挖坑洞，将他们当作「人肉盾牌」，以阻止乌克兰武装部队反击。

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战前有1500人口的奥布霍维奇村一条路上，可看到民宅和街道之间的空间和花园被挖了5个大坑洞，全都有车轮或坦克履带辗压的痕迹，内部遍地都是口粮包、弃置的军服以及俄罗斯和白俄罗斯的菸盒。

基辅西北方70公里的奥布霍维奇村居民表示，从3月中到3月底俄军撤退这段期间，这些坑洞停放了各式各样的俄国军用车辆。

尽管乡村四处都有广阔的空地，但在街上的民宅仍被散兵坑和半永久营地包围。

35岁的皮恩科瓦（Yulia Piankova）说：「他们挖壕沟放车辆，把我们当人肉盾牌。」

她家的边墙被人用白漆写上「儿童」的俄文，她家中有5个小孩，其中一个身体残疾。

她说：「这太糟糕了，他们不是去原野作战，而是来到明知有很多人的地方。」

其他村民表示，坦克车、通信车和装甲运兵车都停在当地。皮恩科瓦说，炮兵也进驻花园。

75岁的巴本科（Zhenya Babenko）说：「我们认为他们为了保护自己，将军车停放在民宅之间，他们知道我军不会炮击民宅。」

规范战时人道行为的国际法规日内瓦公约（Geneva Conventions），禁止将平民用作人肉盾牌。

日内瓦公约一项1977年通过的议定书载明：「不得利用平民使某些地点和区域免于军事行动，尤其不得用以保护军事目标免遭攻击。」

© 2022 AFP