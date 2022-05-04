俄军挺进乌南 居民习惯俄罗斯存在

（法新社伯德扬斯克4日电） 一架俄罗斯军机在乌克兰南部城市伯德扬斯克上空飞行，但没有引起太多注意，当地居民开始习惯俄罗斯成为生活的一部分，甚至庆幸得以逃过邻近城市马立波的恶运。

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看到俄国军机飞过，一名坐在长椅享受周末阳光的老妇人说：「没什么好担心的，他是我们自己人。」

俄军2月下旬在乌克兰发动军事行动的头几天，就控制了亚速海（Sea of Azov）港市伯德扬斯克（Berdyansk），几乎没有遇到抵抗。

而在接下来的几周，随着俄军和乌克兰亲俄分离主义分子夺取乌克兰东部和南部大片地区，伯德扬斯克与该国其他地区也被切断联系。

透过俄军安排的采访路线，法新社记者能够前往伯德扬斯克以及以西约100公里的梅利托波尔（Melitopol） 。

对俄罗斯来说，控制这两座城市别具战略意义，加上东部的马立波（Mariupol），成为连接俄罗斯领土和克里米亚半岛的陆地走廊一部分。莫斯科于2014年从乌克兰吞并地处黑海的克里米亚半岛。

在伯德扬斯克与梅利托波尔这两座城市，俄国当局已设置地方行政部门，负责恢复正常生活，同时公开承认，这是为与俄罗斯连结的未来奠定基础。

位于伯德扬斯克的新行政单位首长萨连科（Alexander Saulenko）告诉记者：「我们正处于从乌克兰到俄罗斯的过渡阶段。我们看到与俄罗斯休戚与共的未来。」

当地已采取部分措施，像是以俄罗斯卢布，而不是乌克兰货币荷林夫纳（Hryvnia），来支付公务员薪资和退休金。

由于缺乏资金来维持这座城市运作，萨连科说：「我们将向俄罗斯寻求协助。」

在梅利托波尔，一面共产主义旗帜在胜利广场（Victory Square）中央飘扬，一辆军用卡车的扩音器响起苏联时代的爱国歌曲。在这座城市其他地方可看到白、蓝、红三色的俄罗斯国旗。

法新社在这两座城市并未看到任何战斗或破坏的痕迹，和位于伯德扬斯克以东仅70公里的马立波所呈现的末日景象相比，有天壤之别。

过去在伯德扬斯克担任加油站员工的克里莫瓦（Svetlana Klimova）说，在俄罗斯军队抵达之前，「所有（乌克兰）军队都已离开这座城市」。

38岁的克里莫瓦说：「如果他们留下来，这里就会跟马立波一样。」

对于能逃脱和马立波一样的命运，伯德扬斯克好几位居民都表示松了一口气，有些人甚至对俄军的存在充满热情。

72岁的前码头工人博德尼克（Valery Berdnik) 说：「当我听到（俄军到来）时，我高兴到眼眶满是泪水。」

他说，乌克兰其他城市，如南部札波罗热州的首府札波罗热（Zaporizhzhia）或东北部的哈尔科夫（Kharkiv），「应该成为俄罗斯一部分」。

俄罗斯士兵在街上巡逻，有时还监听采访，很难想像会有人对莫斯科的存在表示强烈反对。

但也有迹象显示，并非伯德扬斯克的每个居民都像博德尼克一样欢迎俄罗斯人，萨连科承认该市人口已从几个月前的10多万人降至6万至7万人。

38岁的学校教师伊兰娜（Elena）说，在梅利托波尔中，「这座城市处于分裂，有些人欢天喜地，有些人则对情势相当不满。」

今年3月，梅利托波尔市长费多罗夫（Ivan Fedorov）被俄罗斯军队逮捕关押好几天，最后离开了这座城市。

有位梅利托波尔市的居民说，俄军刚来时，当地爆发好几场示威行动，但已不复见。

© 2022 AFP