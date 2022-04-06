俄军摧残 乌克兰小镇博罗江卡面目全非

（法新社乌克兰博罗江卡5日电） 俄罗斯军队撤离了，但乌克兰小镇博罗江卡（Borodyanka）在俄军摧残下已面目全非，一座座建筑物被开膛破肚，飞落的衣物挂在树梢上。

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沿着一条长而笔直的道路走下去，原本质朴的小镇如今只剩一幕又一幕荒谬残酷的景象。

一整个公寓楼层被轰炸掏空，焦黑的床垫悬挂半空中。一辆被烧毁的战车停在被摧残的建筑物内部。孩童的玩具四散街头，多不胜数。

举目所及，一切都已面目全非，毁灭的细节一言难尽，规模难以想像，一些住家根本已经不在了。

俄军上周撤离这个位在首都基辅（Kyiv）西北方50公里的城镇，举目皆是打斗的痕迹。

57岁民众卡兹米伦科（Mykola Kazmyrenko）推着一辆载运援助包裹的推车在泥泞的中央道路上蹒跚而行，无法理解眼前所见的一切。

她说：「我根本不忍心看，会想要哭。人们无家可归。」

法新社记者短暂造访博罗江卡时期间未看到遗体，但当地民众表示有许多邻居遇害。

58岁的阿吉莫夫（Rafik Azimov）说：「我知道有5名平民遭到杀害。但炮袭过后，毁坏的建筑物地下室还有多少人遇害，我们就无从得知了。」

© 2022 AFP