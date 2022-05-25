俄军攻势不断加强 乌东卢甘斯克情势日益危殆

（法新社基辅25日电） 乌克兰东部卢甘斯克州（Luhansk）州长盖戴说，随着俄罗斯军队向前推进并攻占愈来愈多土地，「我们现在的处境就跟马立波一样」，而且「每个小时」都会恶化，俄军一心想「完全摧毁」当地北顿内茨克市。

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盖戴（Serhiy Gaidai）在通讯软体Telegram张贴影音说：「情势非常严峻，不幸的是，还愈来愈坏，每一天甚至每个小时都会恶化。炮击不断增加，俄军决心要完全摧毁北顿内茨克（Severodonetsk）市。」

他说：「那个城��遭到飞机轰炸，被多管火箭、火炮、迫击炮和坦克车轰击…他们根本想让北顿内茨克从地表上消失。」

此时俄军持续加强对卢甘斯克一带乌军最后反抗阵地的攻势，先前俄方宣称，「即将」全面控制卢甘斯克州。

盖戴指出，俄军试图突破乌军防线，从「不同方向」进犯北顿内茨克。

他并表示，连通利西昌斯克（Lysychansk）和巴克马特（Bakhmut）的要道也不断遭到攻击，「在这条路上开车极其危险」。

盖戴说，尽管情势「近乎危急」，乌军仍「奋力苦撑」。

他说：「我们现在就跟马立波（Mariupol）一样，只能倾全力让他们（指俄军）无法再越雷池一步。」遭俄军围攻数月的东南部港��马立坡已经成为乌克兰奋勇抵抗的象徵。

© 2022 AFP