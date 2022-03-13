俄军攻陷刻松市 乌克兰控拟藉假公投设伪共和国

（法新社基辅12日电） 乌克兰官员今天指控俄罗斯计划举办一场假公投，以在滨临黑海的南部城市刻松（Kherson）建立一个亲莫斯科的「人民共和国」。

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俄国军队经过3天围城后，于3月3日夺下港口城市刻松；这是俄罗斯入侵乌克兰以来，第一个主要城市被攻陷；刻松人口有29万人。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）在推特（Twitter）贴文写道，现在俄罗斯人急切想要在刻松市举办一场假公投，以建立一个伪「人民共和国」。

他又说，由于「人民零支持」，这类公投「全都会是演出来的」。

库列巴表示：「若他们一意孤行，对俄罗斯严厉制裁必定接踵而至；刻松市现在属于乌克兰，而且永远都是。」

库列巴把此事与2014年俄罗斯吞并黑海的克里米亚半岛（Crimea）相提并论，当年俄国在克里米亚部署军队后，便举行了一场加入俄罗斯的公投。

库列巴说，刻松市计画是照着「2014年剧本」上演。

乌克兰国会人权专员德尼索娃（Lyudmyla Denisova）在Telegram上写道，俄罗斯占领军打电话给当地议员，要求他们投票支持公投计画。

德尼索娃表示，在占领区的此类公投将是非法的，因为乌克兰法律规定，任何有关领土变更议题只能透过全民公投来解决。（译者：纪锦玲）

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