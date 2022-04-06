俄军涉杀乌克兰布查镇平民 土耳其吁独立调查

（法新社安卡拉6日电） 俄罗斯遭控在乌克兰布查镇（Bucha）等城市杀害平民，土耳其今天与全球同声谴责，呼吁展开独立调查。

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土耳其外交部在声明中说：「媒体发布的各地屠杀景象，包括（乌克兰首都）基辅（Kyiv）附近的布查与伊尔平（Irpin），实在是骇人听闻，让人对人性感到悲哀。」

除了土耳其驻乌克兰大使馆4日在推特发出的消息外，这是自周末发现有数十具遗体陈尸基辅附近的乱葬岗或街头后，土耳其官方首度对此作出回应。

克里姆林宫驳斥俄军在基辅附近杀害平民的指控，称尸横遍野的影像是「假的」。

几天前，乌军收复基辅郊外的关键通勤城镇布查，声称在俄军撤出后发现数十具遗体。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）称这些杀戮是犯下「战争罪」与「种族灭绝」，西方国家已因此加强制裁俄罗斯。

土耳其外交部说：「锁定无辜平民攻击无法令人接受…我们主要的期望是，此案能受到独立调查，揪出犯案者并向他们究责。」

土耳其外交部又说，土耳其将持续「以人道之名阻止这类可耻的景象发生」。

土耳其是北大西洋公约组织（NATO）会员国，与俄罗斯和乌克兰关系稳固，一直居中斡旋期望终结乌俄冲突。

© 2022 AFP