俄军炮袭乌克兰东部21死 近月来单日死伤最惨重

（法新社基辅3日电） （中央社基辅3日综合外电报导）乌克兰顿内茨克州（Donetsk）州长表示，俄罗斯今天袭击乌克兰东部，造成21名平民丧命、27人受伤，是将近1个月来单日死伤最惨重的一天。

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乌东的顿内茨克州州长基里兰科（Pavlo Kyrylenko）在通讯软体Telegram上表示：「俄罗斯占领者炮袭阿夫迪夫卡（Avdiivka）焦煤提炼工厂，造成至少10人遇害、15人受伤。」

阿夫迪夫卡焦煤提炼工厂的规模在欧洲数一数二，近年来由于当地有俄撑腰的乌东分离派人士持续与国家军队交战，这个工厂数度沦攻击目标。

基里兰科今天后来又表示，东部城镇利曼（Lyman）有5人在炮击中罹难，布格列达尔市（Vugledar）4人，大诺沃西尔卡（Velyka Novosilka）和尚德里戈洛夫（Shandrygolove）各1人。

基里兰科指出，这是俄军约1个月前袭击克拉莫托斯克（Kramatorsk）一座火车站、造成59人罹难以来，死伤最惨重的一次。

他说：「俄罗斯人在我们土地上犯下的所有罪行，日后都将受到惩罚。」

基里兰科说，阿夫迪夫卡遭受攻击时，「工人刚值完班，正在公车站等车回家」。他还说，「俄罗斯人知道他们炮口对准哪里」。

© 2022 AFP