俄军猛攻乌克兰亚速钢铁厂

（法新社札波罗热4日电） 俄罗斯军队对位于乌克兰东南部港市马立波（Mariupol）的亚速钢铁厂（Azovstal）发动猛烈攻击，也在乌东各地进行轰炸。克里姆林宫则否认对亚速钢铁厂发动攻击。

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俄乌战争进入第3个月，莫斯科将新攻势集中在乌东和乌南，而西方盟国继续向基辅提供资金和武器，以迫使俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）撤退。

地方当局表示，昨天的一连串攻击中，乌东顿内茨克州（Donetsk）有21名平民死亡，28人受伤。

顿内茨克州州长基里兰科（Pavlo Kyrylenko）表示，21死当中有10人于阿夫迪夫卡（Avdiivka）焦炭厂丧命，这是俄军约一个月前攻击克拉莫托斯克（Kramatorsk）一座车站以来的最高单日死亡人数。阿夫迪夫卡厂是欧洲最大焦炭厂之一。

在此同时，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenksky）表示，在马立波撤离行动中，成功疏散超过150人。

泽伦斯基在每日演说中表示：「今天有156人抵达（乌克兰控制城市）札波罗热，有妇女跟儿童。他们已经躲藏在避难所两个多月。」

马立波市长的一名顾问表示，在联合国和红十字会协助下，马立波今天展开进一步疏散行动。

但联合国乌克兰人道主义协调员卢布拉尼（Osnat Lubrani）警告，「可能还有更多平民受困」在亚速钢铁厂广阔地下设施中。

© 2022 AFP