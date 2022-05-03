俄军猛攻乌克兰马立波市钢铁厂

（法新社莫斯科3日电） 俄罗斯军方今天表示，俄军与乌克兰亲俄分离主义部队使用大炮和飞机攻击乌国南部城市马立波的亚速钢铁厂，也就是乌克兰战士在当地最后据点。乌国军方证实俄军展开强烈攻势。

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俄国国防部指控亚速营（Azov battalion）和其他乌国军人利用之前战斗稍歇，再度抢占亚速钢铁厂（Azovstal）内的战斗位置。

亚速营已并入乌克兰国家卫队，成为亚速军团（Azov Regiment），在马立波（Mariupol）防卫战中扮演重要角色。

亚速军团副指挥官帕拉玛（Sviatoslav Palamar）在社群媒体发布声明说，俄军「在装甲车辆和战车支援下，对亚速钢铁厂发动强烈攻击」，而且俄军还企图以船只运送「大批步兵到陆地上」。

他又说：「我们将竭尽所能击退攻击，但我们呼吁立即采取措施撤离厂内的平民。」

根据俄国新闻通讯社刊登的声明，俄国国防部说，「俄军与顿内茨克人民共和国（Donetsk People's Republic）部队使用大炮和飞机，开始摧毁」乌克兰部队的「射击阵地」。

顿内茨克人民共和国是乌克兰东部自行宣告独立的两个分离地区之一。

马立波是乌克兰境内受创最惨重的城市之一。

基辅当局表示，上周末有超过100名平民撤离占地广阔的亚速钢铁厂。许多军人和平民藏身在厂内迷宫般的地底通道。

© 2022 AFP