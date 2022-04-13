俄军猛攻马立波岌岌可危 乌克兰战士隧道战相迎

（法新社巴黎13日电） 随着俄罗斯军队逼近乌克兰南部港市马立波（Mariupol），少数乌克兰抵抗战士希望利用市内巨大工业基地下面的隧道系统当作基地，设法减缓俄罗斯部队的行动。

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专家说，马立波沦陷是不可避免的，它被视为俄罗斯进攻乌克兰东部计画的战略关键。

但在马立波地下基地的顽抗者，希望让攻击者尽可能难以征服这座亚速海（Sea of Azov）港都。

乌克兰反抗军计划与侵略者作战的城市景观，几乎是为游击战量身订做的，有错综复杂铁路、仓库、煤炉、工厂、烟囱和隧道。

迷宫般区域是乌克兰大型炼钢厂亚速钢铁厂（Azovstal），隶属乌克兰富豪亚赫米托夫（Rinat Akhmetov）旗下的Metinvest集团。

亚速钢铁厂一直是马立波城市战的焦点，就像附近的Azovmash机器制造厂般，后者主要生产铁路零组件、起重机和其他大型金属结构。

乌东顿内茨克州（Donetsk）亲俄罗斯分离运动代表巴苏林（Eduard Basurin）说：「那是城中城。」

「有几个地下层可以追溯到苏联时代，你不能从上面轰炸。你必须到地下去清剿他们，那需要时间。」

以色列智库「耶路撒冷战略与安全研究所」（JISS）分析家格林伯格（Alexander Grinberg）说，俄罗斯军队几乎不可能进入隧道。

他告诉法新社：「他们可以尝试，但他们会被屠杀，因为隧道的防卫者绝对会在战术上占上风。」

战士在过去对抗优势部队的战斗中，利用隧道系统发挥巨大作用。

越共将西贡附近巨大的古芝（Cu Chi）地道系统作为攻击美军的地下基地，而巴勒斯坦武装团体哈玛斯（Hamas）在和以色列军队的战斗中也使用隧道。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

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