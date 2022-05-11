俄军猛轰乌东伊久姆镇 瓦砾堆下发现44具平民尸体

（法新社基辅10日电） 乌克兰东北部哈尔科夫州（Kharkiv）州长西涅古波夫说，救援人员今天在乌克兰东部城镇伊久姆一座被毁建筑物的废墟下发现44具平民的尸体，伊久姆目前处于俄罗斯控制下。

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西涅古波夫（Oleg Synegubov）在通讯软体Telegram上说：「在伊久姆（Izium）一座5层楼的废墟下发现44具平民尸体，这栋建筑物在3月初遭到（俄国）占领者摧毁。」

尽管这个地区的战斗仍然持续，但当地媒体援引西涅古波夫说法报导，居民是在清理「没有炮击」地区的瓦砾时发现的。

西涅古波夫没说明搬运尸体的人是谁，也没说他们是如何做到的，因为经过几周激烈战斗，伊久姆在4月1日落入俄罗斯军队手中。

周边大部分地区也在俄罗斯的控制下。

地方检察官办公室另外表示，在发现尸体后，已就「违反战争法规和惯例」展开调查，并表示已经确认其中14具尸体的身分。

地方检察官办公室在Telegram说：「根据调查，俄罗斯军方在3月7日至10日期间有系统地炮击伊久姆。结果，公众基础建设和住宅建筑物都被摧毁。」（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

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