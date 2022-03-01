俄军猛轰哈尔科夫 蒲亭提罢兵3大条件

（法新社基辅28日电） 俄罗斯24日入侵乌克兰，今天猛轰乌国第2大城哈尔科夫。在西方准备加码制裁之际，俄国总统蒲亭今天提出承认俄罗斯对克里米亚主权、乌克兰非军事化等，作为停战条件。

广告 继续浏览后续

俄乌刚结束开战以来第一轮会谈，双方没有交集仅同意尽速第2轮谈判。俄乌第一轮会谈结束前，蒲亭藉与法国总统马克宏通电话的机会，提出结束战事的条件。

克里姆林宫发出的声明说：「蒲亭强调，只有在俄国的合理安全利益获无条件接受，包含承认俄国对克里米亚主权、乌克兰去军事化与纳粹化、确保乌克兰的中立地位后，才有罢兵可能。」

蒲亭与马克宏通话期间，俄军攻势毫无松懈，猛攻哈尔科夫造成至少不小伤亡。

哈尔科夫所在地的州长辛古波夫（Oleg Sinegubov）表示，俄国敌人轰炸哈尔科夫的住宅区，当地没有重大基础设施，也没有军队。

法新社的摄影师今天在哈尔科夫街头观察交战后的情况，看到一间被炮火打坏的学校及几辆烧毁的俄军步兵战车，也看到身着俄军军装的尸体倒卧。

不过先前网路有不少影像显示，疑为新纳粹民兵的乌军部队将火炮等阵地部署于哈尔科夫一些学校的操场。

© 2022 AFP