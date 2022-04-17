俄军空袭基辅军备工厂 至少1死多伤

（法新社基辅16日电） 在乌克兰首都基辅相对平静2周后，莫斯科当局15日警告称，它将会恢复攻击基辅，俄军今天加强空袭基辅，造成一座军备工厂至少1人死亡和多人受伤。 俄军对基辅发动新血腥攻击时，乌克兰总统泽伦斯基（ Volodymyr Zelensky）警告指出，受困在东南部围城马立波（Mariupol）的残余乌克兰部队如果被歼灭，将会摧毁已陷入僵局的乌俄和谈。

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泽伦斯基接受乌克兰真理报（Ukrainska Pravda）网站访问时表示，「歼灭我们的部队，（在马立波的）我军人员，将会摧毁乌克兰与俄罗斯之间的任何谈判。」

自战争爆发之初，乌俄双方持续展开和谈，但迄无具体结果。 俄罗斯官员今天宣称，俄军已全面掌控遭围困港市马立波，但乌克兰战士仍在市内宛如堡垒般钢铁厂负�吠缈埂� 基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）表示，俄军今天的最新攻击在基辅造成1人死亡和多人受伤。

基辅东南部达尼茨基区（Darnyrsky）发生爆炸后冒出浓烟，俄国国防部指称，俄军利用高精准长程武器击中那座军备工厂。 克里契科说：「我们的军队正竭尽全力保护我们，但敌人既阴险又残忍。」 那座军备工厂附近部署大批军警，俄军前一天发动空袭，击中靠近基辅国际机场生产飞弹的维札（Vizar）兵工厂，乌克兰和美国指称，该厂生产的「海王星」（Neptune）反舰巡弋飞弹，于14日击沉俄罗斯黑海舰队旗舰「莫斯科号」（Moskva）。

乌克兰检方表示，位于东北部的乌克兰第2大城哈尔科夫（Kharkiv）住宅区今天遭俄罗斯飞弹攻击，造成至少2人死亡和18人受伤。

© 2022 AFP