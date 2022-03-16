俄军继续轰炸基辅 2栋住宅大楼遇袭致2伤

（法新社基辅16日电） 俄罗斯部队持续入侵乌克兰，现正加强攻击首都基辅（Kyiv）。根据基辅市内的法新社记者，今晨传出数起爆炸声响；救难单位则说有两栋住宅大楼受损，2人受伤。

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基辅市西部今天破晓后至少听见3次爆炸巨响，浓烟直冲天际。乌克兰国家救难单位在Telegram写道：「夜里基辅市中心的舍甫琴科区（Shevchenkivskyi）被轰炸，有两栋住宅大楼受损。据报有两人受伤，35人被撤离。」

救难单位公布的影像显示，其中一栋楼的顶层角落半毁，另一栋受损大楼屋顶和高楼层有烧焦痕迹。

如市长所言，当前正处于「艰难又危险时刻」，基辅昨夜起实施宵禁至17日上午为止。记者因宵禁无法在市区内移动，未能立即赶往现场。

基辅的斯威亚托希斯基区（Sviatoshynsky）昨天也有一栋建筑物遭俄军空袭起火，造成至少4死40伤，另有数栋建筑也被击中。

俄罗斯入侵乌克兰近3周后，两面包夹基辅的俄军已加强攻势，许多基辅人担心俄军可能很快会全面进攻。与此同时，马立波市（Mariupol）、哈尔科夫市（Kharkhiv）、尼古拉耶夫市（Mykolaiv）和基辅郊区城镇也持续在作战。

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