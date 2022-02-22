俄军维和为由入乌东 白宫：22日将祭出新制裁

（法新社华盛顿21日电） 俄罗斯总统蒲亭以维和为由下令俄军进驻乌克兰东部两个亲俄分离主义分子掌控地区后，美国宣布首波制裁，白宫随后表示将在22日对俄国祭出新制裁。

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白宫发言人今天告诉法新社：「我们计划明天宣布对俄罗斯实施新的制裁措施，以回应莫斯科当局今天的决定和行动。我们正与盟邦及伙伴协调公告事宜。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天稍早承认乌东两个分离地区独立后，随即以维和为由下令俄军进驻这两区。

美国和其他西方盟邦谴责此举侵犯乌克兰领土完整。

美国总统拜登宣布初步制裁，禁止美国人在乌克兰所谓的DNR或LNR地区有新的投资、贸易与融资往来。DNR与LNR指的是乌东分离主义分子自行成立的顿内茨克人民共和国（Donetsk People's Republic）和卢甘斯克人民共和国（Lugansk People's Republic）。

然而这两区早与美国公民少有往来。

美国起初回应较为审慎。一名高阶官员稍早不愿说明蒲亭下令俄军进入乌东「维和」是否属于实际入侵行动。美国曾表示，若俄罗斯入侵乌克兰，将引发西方更广泛、更严重的制裁措施。

这名高阶官员告诉媒体：「我们会评估俄国的作为。」他强调，俄军8年来早已秘密部署在分离主义分子地盘。

他表示：「俄军进入顿巴斯（Donbass）不会说是新的步骤。」乌克兰东部的顿内茨克州与卢甘斯克州，又被称为顿巴斯地区。

他还说：「我们会持续寻求外交解决直到战车启动。」

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