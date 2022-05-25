俄军轰乌南尼古拉耶夫 居民面临缺水等困境

（法新社乌克兰尼古拉耶夫25日电） 远处传来隆隆炮火声，空袭警报声不时响起，邦达尔（Anna Bondar）在乌克兰南部港市尼古拉耶夫（Mykolaiv）排队等待轮到她补充饮用水。

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在丈夫卧病在床下，79岁的邦达尔每天要花两到三个小时将水运回她家。她坦承「我非常累」，在进入春末夏初之际，这样的路途只会让她变得更加疲惫。

自从4月南部战线的战斗切断一条管线，断了许多地区的自来水后，居民花数周时间在城市周围徒步寻找水车，一些人骑自行车，另一些人则是开车。俄罗斯入侵乌克兰后，缺水只是融入日常生活的一系列困难中的最新一个。

在这里，跟乌克兰其他地区一样，由于俄国攻击炼油厂和储存设施重创全国各地的供应，汽车可能要排队好几个小时才能加到油。

许多商店仍然停业、企业关闭，学校改采线上教学，过去3个月有数百万人流离失所。

27岁的面包师傅巴瑞雪夫（Valeriy Baryshev）将几罐饮用水绑在自行车后座上问道：「我们家有4个人，你能想像我们需要多少水来洗涤、做饭、泡茶吗？」

他说：「我每天必须取约120公升的水。」其中包括他面包店所需的水量。

军官表示，尼古拉耶夫可能至少需要1个月或更长时间才能恢复正常使用自来水。尼古拉耶夫地区军事管理局军官普莱顿恰克（Dmytro Pletenchuk）告诉法新社：「我们正在努力解决问题。」

「这是个耗时过程，涉及解决许多技术性问题，钻井、组织工作和净水。」

在那之前，居民将被迫搜寻或购买瓶装水，这对那些因战争而无法工作的人来说，是一笔不小开支。

© 2022 AFP