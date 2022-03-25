俄军轰炸乌东哈尔科夫医疗设施 至少4死多伤

（法新社哈尔科夫25日电） 乌克兰官员今天指出，俄罗斯轰炸乌克兰哈尔科夫市（Kharkiv）的医疗设施，造成至少4名平民死亡和多人受伤。

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接近俄罗斯边界的乌东城市哈尔科夫警方表示：「今天早上在一连串火箭轰炸后，有7名平民受伤，其中4人死亡。」

哈尔科夫市长泰芮可夫（Igor Terekhov）指控俄军「无差别地」轰炸这座城市，还表示哈尔科夫150万居民自俄乌爆发战争以来，已有约1/3逃离家园。

泰芮可夫在安全处告诉记者：「这种犯罪式的轰炸针对住宅区、平民百姓和学校等基础设施。」

他说：「这是对哈尔科夫、对乌克兰，以及对平民百姓的战争。」

警方指出，俄军今天针对哈尔科夫的1处医疗中心进行轰炸。

轰炸过后，几位民众站在靠近机场遭轰炸民宅区的地点附近。其中1名71岁的民众贺拉迪（Mykola Hladkiy）说：「我外出找食物，但发生爆炸。当我回来时发现有4具尸体躺在这里，旁边有他们的亲人哭泣。」

几名民众表示，俄军使用集束炸弹。法新社记者目击这座城市有几处地点遭轰炸发生大火。

自俄罗斯2月入侵乌克兰以来，哈尔科夫一直见到激烈战斗和严重损毁。

乌克兰指控俄罗斯蓄意针对平民区发动攻击，但遭俄罗斯否认。（译者：徐睿承）

© 2022 AFP