俄军轰炸乌克兰南部札波罗热市车站

（法新社乌克兰第聂伯罗16日电） 乌克兰东南部港市马立波（Mariupol）遭俄罗斯军队围城，数以千计的难民逃到南部札波罗热市（Zaporizhzhia）避难，但俄军今天轰炸札波罗热一座火车站。

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札波罗热州州长史塔鲁克（Alexander Starukh）在Telegram社群媒体平台写道：「札波罗热首度有平民目标被轰炸。火箭落在札波罗热2号火车站所在区域。」史塔鲁克称无人伤亡。

札波罗热市是民众逃离马立波后第一个安全落脚点，许多人会接着往乌克兰西部前进，到波兰或是其他邻近国家。

根据援助机构，马立波市正面临一场人道浩劫，猛烈轰炸造成约40万居民无自来水或暖气，而且粮食不足。昨天约有2万人成功透过与俄军协商的人道走廊离开马立波。

马立波市距离俄罗斯边界55公里。拿下当地对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）来说，会是一项战略突破。

乌克兰东部顿巴斯地区（Donbas）原先就有部分土地遭亲俄分离主义分子占领，原属乌克兰的克里米亚半岛则于2014年遭莫斯科并吞，而马立波市恰好夹在两者之间。

俄军也从克里米亚半岛对乌克兰南部重要城镇发动攻击。

© 2022 AFP