俄军轰炸顿巴斯 乌克兰在世界经济论坛拚外交反击

（法新社基辅22日电） 俄罗斯部队今天持续轰炸乌克兰前线城市，试图强化军队气势；基辅（Kyiv）政府则锁定全球政商菁英云集的瑞士达沃斯（Davos）世界经济论坛（WEF）发动外交反击。

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乌克兰官员表示，俄军以炮弹和飞弹空袭北部的哈尔科夫（Kharkiv），以及南部的尼古拉耶夫（Mykolaiv）和札波罗热（Zaporizhzhia）；东部顿巴斯地区（Donbas）战线则有8名平民死亡。

俄国部队侵略乌克兰3个月后，现正聚焦稳住和扩大在顿巴斯区和乌克兰南部沿岸的战果。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫（Igor Konashenkov）今天表示，在顿巴斯区，俄军空射飞弹击中3个指挥所、13个乌克兰部队与军事装备集结的区域，以及4个弹药库。

科纳申科夫还说，在乌克兰南部尼古拉耶夫州，俄国火箭击中一个机动式反无人机系统，地点在尼古拉耶夫市东北方约100公里的哈尼夫卡（Hannivka）聚落附近。

科纳申科夫称，自莫斯科2月24日对乌克兰发起「特殊军事行动」后，俄国已摧毁乌方174架飞机、125架直升机、977台无人空中载具、317套防空飞弹系统、3198辆战车和其他装甲战斗车，以及408个多管火箭发射器。

与此同时，基辅则试图集结各国的支持与接收西方的武器补给，不过欧洲联盟（EU）强权目前难以就扩大制裁俄国能源取得共识。

集结全球政商菁英的世界经济论坛今天起至26日在瑞士山间渡假圣地达沃斯进行，乌克兰危机是今年会议的核心议题。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）预计明天傍晚与代表们进行视讯会议，为达沃斯乌克兰之家（Ukraine House Davos）揭幕，这是一个为基辅及其国际支持者设立的论坛。

© 2022 AFP