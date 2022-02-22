俄军进入乌东 亚股重挫

（法新社香港22日电） 俄罗斯总统蒲亭昨天下令部队进入乌克兰东部分离主义势力控制的2个地区，引发地缘政治紧张及爆发冲突的疑虑升高。亚洲股市今天应声重挫，石油和避险资产价格则劲扬。

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蒲亭（Vladimir Putin）昨天承认乌克兰反叛势力把持的东部2地区顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）是独立国家，并派出「维和」部队进驻。消息引发投资人逃离股市。

全球领袖对莫斯科的行动予以谴责，并警告将祭出连串制裁措施。美国总统拜登（Joe Biden）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和德国总理萧兹（Olaf Scholz）皆预警，俄罗斯的伎俩「必将受到回应」。

白宫昨天宣布，拜登将发布一道行政命令，禁止美国人在乌东2反叛地区进行新投资、贸易和提供资金。

法国总统府一名官员也透露，欧洲联盟（EU）为了对莫斯科承认乌东2地区独立做出「合乎比例」回应，正在准备一份俄罗斯实体和个人制裁对象名单。欧盟表示，它将在22日稍晚采取制裁

战争一触即发及俄罗斯恐将面临严格制裁措施，引发投资人担忧，区域多项原物料供应可能受冲击，包括石油、小麦和镍。

原油价格本已因需求大增，今年来劲扬超过25%；今天又进一步攀高，布伦特（Brent）油价朝每桶100美元大关逼近，为2014年以来首见。

油价大涨导致全球通货膨胀情势更令人担忧。美国联邦准备理事会（Fed）为防止物价失控，正面临紧缩货币政策的强大压力。这也是近几个月股市受打击原因。

东京股市今天收盘挫低1.7%，香港股市重挫2.7%，上海、雪梨、首尔、新加坡和台北股市终场全都至少跌1%。威灵顿、曼谷和雅加达股市也全都收黑。

其中港股跌势尤重，因交易商再度担忧中国当局可能又对科技业展开一波打压，引发类股遭抛售。

© 2022 AFP