俄减供天然气 德国宣布紧急措施增加煤炭使用

（法新社柏林19日电） 德国政府今天说，在俄罗斯减少天然气供应后，德国将采取紧急措施，确保满足能源需求，其中包括增加煤炭使用。

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经济部在声明中说：「为了减少消耗天然气，必须减少用于发电的天然气，得要多使用燃煤发电厂。」

俄国能源巨擘俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）上周发出警告，将大幅减少对欧洲的天然气输送。

俄罗斯天然气工业公司以机组维修为由，宣布减少北溪1号天然气管线（Nord Stream 1）的输送量；不过，欧盟官员认为莫斯科是要惩罚乌克兰的盟国。俄罗斯军队在2月入侵乌克兰。

德国政府今天宣布采取紧急措施的决定，代表着由社会民主党（SPD）、绿党（Green Party）以及自由民主党（FDP）组成的执政联盟改变立场。执政联盟曾誓言将在2030年前减少煤炭使用量。

德国经济暨能源部长哈柏克（Robert Habeck）在声明中说：「要减少天然气消耗，这种做法痛苦却不可或缺。」

到目前为止，柏林已经设法将俄罗斯供应的天然气所占比重从入侵乌克兰前的55%减少到35%，这要归功于挪威和荷兰等国的交付量增加，以及液化天然气（LNG）合约。

另外，俄罗斯天然气工业公司表示，透过乌克兰控制下的苏贾（Sudzha）转运站向欧洲供应的天然气从昨天的4140万立方公尺（mcm）增加到今天的4170万立方公尺。

俄罗斯天然气工业公司说，乌克兰拒绝透过索赫拉诺夫卡（Sokhranovka）转运站提供天然气的申请。

俄罗斯持续减少透过北溪1号管线供应到欧洲的天然气量，使供给远不及需求，加上提早到来的热浪让用电量大增，推升天然气基准价格，引发欧洲冬天恐怕天然气储量不足的忧虑。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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