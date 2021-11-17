俄击毁卫星炸出碎片 危及国际太空站风险关键问答

（法新社巴黎16日电） 俄罗斯今天承认在试射飞弹期间摧毁一枚卫星，但否认危及国际太空站（ISS）。然而俄方此举在ISS附近产生大量碎片，迫使ISS的7名太空人采取避难行动。

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欧洲太空总署（ESA）高层施密特（Didier Schmitt）认为，俄方的行动导致太空碰撞事件风险升高。

以下是几个关键问答：

●ISS上的4名美国人、2名俄罗斯人及1名德国人逃过一劫？

事后很难说，但根据ESA消息来源，目前所知的是从现在开始，碰撞风险在未来几周甚至几个月可能会大5倍。

新的碎片正在与ISS相同的轨道上移动，高度约为400公里，速度每秒超过8公里，比步枪子弹快7到8倍。因此为了避开它们，必须提前很长时间预测，以决定是否稍微升高或降低ISS高度。

但要做到这点，需要对上述的物体有精确的制图，但因为都是新的碎片，无法马上就办到，现在决定是否重新调整ISS轨道还太早，而且这可能会使情况变得更糟。美国雷达正在计算以了解情况。

●与此同时，这7名太空人能做什么？他们害怕吗？

施密特表示，他们昨天（15日）只能祈祷，并在各自的逃生舱中避难。某些物体经过时的距离不到1公里。一旦ISS绕地球一周且这些碎片经过，他们就能够返回ISS。

但显然这些太空人受到惊吓，他们遇到无法控制的情况，就好像有人告诉待在家中的你，可能有被破门而入或火灾的风险，你能做什么？

●碎片构成的威胁是否逐渐升高？如何躲避？

碎片的最大危险是骨牌效应。碎片愈多，击中卫星的机率就愈大，从而炸毁其他物体等等。在这样的速度下，任何的冲击都可能具毁灭性。

ISS建于1990年代，当时碎片数量要少得多。而且即使碰撞的风险增加了，ISS原始结构并未改变。

与ISS对接的太空舱受到多层铝保护的程度好很多，从而减轻了冲击。此外，ISS与美式足球场一样大，这些太空舱比ISS小，碰撞风险也会降低。

万一碎片与ISS发生撞击，不一定会出现电影「地心引力」（Gravity）中的灾难性场景。ISS配备压力感应器，如果撞击在一个地方造成一个洞，可以透过关闭气闸来隔离ISS其中一个模组。然后可以修复泄漏状况，就像俄罗斯人在和平号（Mir）太空站所做的那样。

但如果碎片撞到油箱就很严重，可能会爆炸，不过那真的是最不幸的情况。

大家必须记得对太空人来说，主要的风险是升空和返回地球。一旦进入轨道，风险因素就会减少。也就是说，不该再增加风险。从卫星设计阶段解决问题，以及消除现有的危险，这就是欧洲太空总署在做的。

欧洲太空总署的新卫星有一个脱轨系统，还有「清洁太空」（CleanSpace）计画，这是一种清洁太空垃圾的卫星。不幸的是，国际层级上没有相关规范。

© 2021 AFP