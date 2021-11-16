俄击毁卫星碎片危及太空站 美英谴责

（法新社华盛顿15日电） 美、英今天同声谴责俄罗斯进行「危险且不负责任」的飞弹试射，击毁自家一枚人造卫星，产生大量碎片，漠视太空安全与可持续性，迫使国际太空站的太空人采取避难行动。

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美国官员表示，这是有史以来第4次从陆地击落人造卫星，而华府事前并未被告知，美方将与盟友讨论如何回应。

这起试射再度引发各界对太空军备竞赛日益升级的担忧，包括研发出能让其他卫星偏离轨道的卫星和雷射武器等。

美国国务卿布林肯（Anthony Blinken）在声明中说：「俄罗斯联邦（Russian Federation）鲁莽地试射直接上升式反卫星飞弹，击毁了一枚俄国自己的卫星。」

他还说，试射行动目前已在轨道中产生1500个以上可追踪碎片，还可能制造出数十万个较小的轨道碎片。

在国际太空站（ISS）上的4名美国人、1名德国人及2名俄罗斯人必须关闭太空站舱门，到返航船舰寻求避难，这是在面对可能迫使撤离的紧急事件下，必须采取的标准「安全庇护」警戒程序。

美国国家航空暨太空总署（NASA）说，这些太空人在美东时间凌晨2时（格林威治时间上午7时）前往乘龙号（Dragon）和联合号（Soyuz）太空船，并在那里停留约2小时。国际太空站目前仍于每90分钟靠近或穿越一次碎片云团。

布林肯在措辞强硬的谈话中表示，距离危机结束尚远，这些碎片将持续对国际太空站上的卫星和活动构成威胁。他还说，美国将与其他伙伴讨论如何回应。

NASA署长尼尔森（Bill Nelson）在声明中说，他「对这种不负责任和破坏稳定的行为感到愤怒」。

他说：「凭藉其在人类太空飞行领域的悠久历史，难以想像俄罗斯会做出这番举措，不仅危及国际太空站上的美国和国际伙伴，也会危及自家和中国太空站上的中国太空人。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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