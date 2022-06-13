俄前总理估乌克兰战争打两年 讽蒲亭成昏君

（法新社巴黎13日电） 俄罗斯的卡西亚诺夫（Mikhail Kasyanov）曾是总统蒲亭（Vladimir Putin）治下首位总理，却说连在他最糟糕的恶梦中，都未想过他的前长官会对乌克兰发动全面战争。

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2000到2004年担任俄国总理的卡西亚诺夫在法新社访问影片中说，他预测俄乌战争可能持续长达两年，但他坚信俄罗斯有望重回民主道路。

64岁的卡西亚诺夫昔日在任内热烈支持与西方保持密切关系，他说自己和其他许多俄罗斯同胞一样，在事发前几周都不相信会真的发生战争。

卡西亚诺夫在俄国2月24日入侵乌克兰前3天看到蒲亭召开最高领导层国安会，才明白蒲亭不是在虚张声势。卡西亚诺夫说：「当我看到俄罗斯国家安全会议（Russian Security Council）高层开会，我才意识到，没错，会发生战争。」

他还说，他觉得蒲亭已无法正常思考。他说：「我非常了解这些人，看他们一眼就知道，蒲亭已经昏昏然，这不是指医学上的迷糊不清，而是政治上的昏聩糊涂。我之前认识的蒲亭不是这样。」

卡西亚诺夫被蒲亭拔官后加入俄罗斯反对派阵营，成为最直言不讳批评克里姆林宫的人士之一。他目前是在野党人民自由党（People's Freedom Party）的领导人。

卡西亚诺夫表示，他因为这场战争离开俄国，现居欧洲，但基于担忧自身安全，拒绝透露他目前所在位置。他的亲近盟友涅姆佐夫（Boris Nemtsov）2015年在克里姆林宫附近遭枪杀身亡。最知名的蒲亭政敌纳瓦尼（Alexei Navalny）2020年也疑遭下毒，如今身陷囹圄。

卡西亚诺夫预测这场战争可能会持续长达两年，并表示乌克兰一定要赢。他说：「如果乌克兰倒下，接下来将轮到波罗的海国家。」他并说，战争的结果也将决定俄罗斯的未来。

卡西亚诺夫认为，蒲亭最终将被安全部门控制的「魁儡接班人」接替，但继任者将无法长期控制国家机器，因此最终俄罗斯将举行自由公正的选举。他说：「我相信俄罗斯将回到重建民主国家的道路。」

不过他也预估，要对俄国进行「去共产化」和「去蒲亭化」大约需要十年时间，「这将很困难，尤其是在这场罪恶的战争之后」。（译者：卢映孜/核稿：陈政一）

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