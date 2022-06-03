俄前总理卡西亚诺夫离俄 希望有朝一日能返国

（法新社莫斯科3日电） 严词批评莫斯科对乌克兰发动军事行动的俄罗斯反对派政治人物、前总理卡西亚诺夫（Mikhail Kasyanov）今天表示，他已暂时离开俄国，但希望有天能够重返。

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现年64岁的卡西亚诺夫在2000到2004年期间担任俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的首任总理。他在书面讯息中告诉法新社，他目前人不在俄罗斯。他表示：「我希望不会在外太久。」

他拒绝提供任何其他细节或说出他身在何处。

卡西亚诺夫遭到蒲亭革除后，加入反对派阵营，成为对克里姆林宫最直言不讳的批评者之一。他是在野党人民自由党（People's Freedom Party）的领导人。

卡西亚诺夫接受「德国之声」（Deutsche Welle）采访的内容于5月中刊出，他批评克里姆林宫对乌克兰发动「残酷的战争」。

人民自由党高阶官员梅尔兹利金（Konstantin Merzlikin）表示，他经常与卡西亚诺夫联系，但不知道他的下落，也不知道他何时离开俄国。

自2月下旬爆发俄乌战争以来，包括着名的克里姆林宫批评者在内，有数以万计的俄国人已经离开俄国。

© 2022 AFP