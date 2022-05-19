俄副总理：半数外国客户已开设卢布帐户 以支付天然气款项

（法新社伦敦19日电） 俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Novak）今天表示，与能源巨头俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）签订天然气供应合约的54间外国公司中，约半数已在俄国银行开设卢布帐户。

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为回应俄军入侵乌克兰引发的一系列国际制裁，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）先前宣布，4月起俄罗斯将只接受以本国货币支付的货款，因此天然气买家必须开设卢布帐户，否则将中断供应。目前波兰与保加利亚已因拒绝以卢布支付遭俄方断供。

俄罗斯新闻社（RIA）报导，诺瓦克在莫斯科一场会议上说，「就我的了解，现在约有54间公司与俄罗斯天然气工业出口公司（Gazprom Export）签订合约。」

「其中约半数已在我们的授权银行（指俄罗斯天然气工业银行，Gazprombank）开设特别帐户，包括外币与卢布帐户」，以支付购买天然气的费用。

诺瓦克还说，一旦4月最终数据出炉，就会有一份「以卢布付款买家和拒绝（以卢布）付款买家」的清单。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）本周表示，除以指定货币支付天然气采购合约外，任何进一步行为都将违反对俄罗斯的制裁。

芬兰国营能源公司Gasum于17日警告，由于芬兰拒绝向俄罗斯天然气工业公司支付卢布，莫斯科可能很快就会切断其天然气供应。

义大利能源巨擘埃尼集团（ENI）同日则宣布，将以欧元和卢布开立帐户，以支付即将到期的天然气款项，并坚称此举并未违反国际制裁。

© 2022 AFP