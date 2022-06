俄加强打压异议 又一在地非政府组织关门

(法新社莫斯科12日电) 非政府组织「俄罗斯防止酷刑委员会」负责人巴比内茨今天表示,在被当局贴上「外国代理人」标签后,他已将组织解散;他并称此标签是种「侮辱」。

巴比内茨(Sergei Babinets)在通讯软体Telegram表示:「我们不愿在被贴上外国代理人标签之后还继续工作,我们认为此称号是一种侮辱与诋毁。」他并说防止酷刑委员会的成员在11日作成解散决议。

他表示:「虽然我们的任务明显重要,但当局多年来意图将我们组织描绘为一个有害的外国机构。」

「当局传递出一种讯息,那就是酷刑正在(或已经)成为政府政策的一环。」

非政府组织「俄罗斯防止酷刑委员会」(Russian Committee for the Prevention of Torture)于2000年成立,主要是从事各项活动,以迫使俄国当局对安全部队施虐作为进行调查,并采取行动制止。此一组织工作范围也包括在车臣共和国的情况。

「外国代理人」(foreign agent)标签令人联想到苏联时代「人民的敌人」一词,被高度用来对付组织、政敌和记者,指控他们接受外国资金来从事政治活动。

外国代理人须服从无数种约束、遵守繁琐程序,否则就得面临重罚;他们须在所有出版物上注明自己是外国代理人。

目前在俄罗斯,许多重要声音都被无情镇压,在俄国2月挥军入侵乌克兰以后尤其是如此,已有很多非政府组织被禁。

4月间,俄罗斯当局已勒令国际特赦组织(Amnesty International)与人权观察(Human Rights Watch)关闭办公室。

© 2022 AFP