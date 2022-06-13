俄加强打压异议 又一在地非政府组织关门

（法新社莫斯科12日电） 非政府组织「俄罗斯防止酷刑委员会」负责人巴比内茨今天表示，在被当局贴上「外国代理人」标签后，他已将组织解散；他并称此标签是种「侮辱」。

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巴比内茨（Sergei Babinets）在通讯软体Telegram表示：「我们不愿在被贴上外国代理人标签之后还继续工作，我们认为此称号是一种侮辱与诋毁。」他并说防止酷刑委员会的成员在11日作成解散决议。

他表示：「虽然我们的任务明显重要，但当局多年来意图将我们组织描绘为一个有害的外国机构。」

「当局传递出一种讯息，那就是酷刑正在（或已经）成为政府政策的一环。」

非政府组织「俄罗斯防止酷刑委员会」（Russian Committee for the Prevention of Torture）于2000年成立，主要是从事各项活动，以迫使俄国当局对安全部队施虐作为进行调查，并采取行动制止。此一组织工作范围也包括在车臣共和国的情况。

「外国代理人」（foreign agent）标签令人联想到苏联时代「人民的敌人」一词，被高度用来对付组织、政敌和记者，指控他们接受外国资金来从事政治活动。

外国代理人须服从无数种约束、遵守繁琐程序，否则就得面临重罚；他们须在所有出版物上注明自己是外国代理人。

目前在俄罗斯，许多重要声音都被无情镇压，在俄国2月挥军入侵乌克兰以后尤其是如此，已有很多非政府组织被禁。

4月间，俄罗斯当局已勒令国际特赦组织（Amnesty International）与人权观察（Human Rights Watch）关闭办公室。

© 2022 AFP