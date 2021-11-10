俄卫星-V疫苗开发者吁祭强制施打令遏制疫情

（法新社莫斯科10日电） 俄罗斯疫苗接种率低落之际，国内今天通报1239人病殁，再创新高；俄国卫星-V（Sputnik V）疫苗开发者表示，莫斯科当局应祭出疫苗强制施打令。

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俄国卫星-V是全世界首款COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，自去年12月以来供应量充足，但俄罗斯仍仅有34%民众完整接种疫苗。

卫星-V研发者加马利亚研究所（Gamaleya Institute）的所长金兹伯格（Alexander Gintsburg），在官方「俄罗斯报」（Rossiyskaya Gazeta）访问中说：「疫苗接种应是强制性的。」

金兹伯格表示，当俄罗斯「70%至75%」民众完整接种疫苗，国内疫情才能获得控制。

金兹伯格也呼吁教育儿童应施打疫苗；他说：「应该要有海报告诉人们这么做（打疫苗），就像必须洗手、刷牙、说『你好』和『再见』一样。」

金兹伯格说，俄罗斯目前正在开发一种将辅佐补强卫星-V的鼻喷式疫苗，一款针对未成年人的疫苗也在测试当中。

俄国上议院宪法委员会主席克利夏斯（Andrei Klishas）今天表示，强制接种疫苗不会「抵触宪法」。

根据官媒「俄罗斯新闻社」（RIA-Novosti），克利夏斯说，这样的新措施必须先得到国会批准。

许多报导称，俄国各地的医事人员持反疫苗立场，卫生部长穆拉希科（Mikhail Murashko）表示，劝阻患者接种疫苗的医生恐面临法律后果。

© 2021 AFP