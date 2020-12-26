俄反对派领袖纳瓦尼盟友遭刑事调查 被控非法入侵

广告 继续浏览后续

（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯克里姆林宫视反对派领袖纳瓦尼（Alexey Navalny）为眼中钉，当局今天针对他的一名盟友启动刑事调查，此人曾试图蹲点在一名男子家门口；纳瓦尼声称，这名男子曾参与毒害他。

调查员指控纳瓦尼的女性盟友索波尔（Lyubov Sobol）按响一名据称是俄罗斯联邦安全局（FSB）探员的门铃，以「行使暴力或扬言施暴」的方式非法入侵。

这项控诉若成立，当事人面临最重两年有期徒刑。

索波尔原本是以证人身分被带走询问，但今天稍晚，纳瓦尼另一名盟友日丹诺夫（Ivan Zhdanov）说，索波尔已转为嫌疑人。

日丹诺夫推文表示，「索波尔现已正式成了这起刑事案件的嫌疑人，她的身分改变了」，且她已被警方带走，拘留48小时。

索波尔的律师伏罗宁（Vladimir Voronin）向法新社证实日丹诺夫所言属实，但未提供更多细节。

俄罗斯的调查委员会今天透过声明表示，索波尔和其他数人穿着消费者监督组织的制服，数度试图进入莫斯科东部「一名年长女性的公寓」。这个调查委员会专门追究重大刑事犯罪。

声明提到，索波尔欺骗一名快递员让她进入公寓大楼，然后当这名女性屋主开门时，索波尔强行进屋。

当地时间今早7时过后，33岁的索波尔在自家上传影片到推特，从影片中可以听到，索波尔7岁的女儿在哭，有人猛敲前门、要求开门。接着索波尔就失去联系。

纳瓦尼的盟友另外释出一段监视器画面，显示一群身穿黑色制服的蒙面男子在索波尔位于莫斯科的住宅大楼内，其中一人还拿着铁撬。

索波尔的盟友说，调查员没收了索波尔的电子设备和她女儿的手机。

纳瓦尼本月21日曾说，他诱骗据称是俄罗斯联邦安全局的化学武器专家库瑞亚哲夫（Konstantin Kudryavtsev），套出国内情报机关今年夏天试图在纳瓦尼内裤中放毒、要置他于死。

那天稍晚，索波尔前往据信是库瑞亚哲夫在莫斯科的住处，她当场被警察拘留，接受数小时审问。

索波尔的律师说，当局今天启动刑事调查，是因为库瑞亚哲夫的岳母报案。

© 2020 AFP