俄口头同意乌主要提案 土耳其致力安排俄乌领袖会晤

（法新社基辅2日电） 乌克兰首席谈判代表阿拉哈米亚2日表示，莫斯科当局已「口头」同意乌克兰的主要提案，升高终结战争和谈有所进展的希望，而两国领导人「最可能」会在土耳其会晤。

广告 继续浏览后续

阿拉哈米亚（David Arakhamia）告诉乌克兰电视台，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的任何会晤，「最可能」会在土耳其登场。

阿拉哈米亚说：「俄罗斯联邦已针对所有立场提出正式答覆，即他们接受（乌克兰的）那些立场，除了（2014年遭俄罗斯兼并的）克里米亚（Crimea）议题以外。」

他又说，虽然「无正式书面确认」，但俄方已「口头」同意。

阿拉哈米亚发表此谈话的时机，正值乌克兰当局指称它已重新掌控整个基辅地区。

阿拉哈米亚表示，莫斯科已在谈判中同意，针对乌克兰中立地位举办公投「将会是摆脱此情势的唯一途径」。

询及倘若乌克兰人投票反对国家中立地位将会发生什么，阿拉哈米亚回答称：「我们要不是恢复战争状态，就是重返新谈判。」

克里姆林宫一向坚持，乌克兰必须采取中立地位。

阿拉哈米亚指出，土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）于4月1日「分别与我们以及蒲亭通话」，指称他将会主办两国领导人会晤。他又说：「日期或地点均不明，但我们认为最可能会在安卡拉（Ankara）或伊斯坦堡（Istanbul）。」

土耳其与俄罗斯及乌克兰均维持良好关系，且一直寻求调解双方冲突。自从蒲亭下令入侵乌克兰以来，泽伦斯基一再要求与蒲亭面对面谈判。

© 2022 AFP