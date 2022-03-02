俄国与白俄参赛北京帕运？主管单位将开会决定

（法新社北京2日电） 将于4日开幕的北京冬季帕拉林匹克运动会因俄罗斯入侵乌克兰蒙上阴影，俄国与其盟友白俄罗斯运动员参赛问题悬而未决，国际帕拉林匹克委员会今天将开会讨论，预定傍晚会有结论。

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身为第一座同时举办过夏季与冬季奥运的城市，俗称「鸟巢」的北京国家体育场将又一次在一场开幕式打亮灯光，欢迎全球各地数以百计运动员。

由于俄国入侵乌克兰引发全球忧心，帕运前许多争议未解，4日的开幕式可能低调举行。

国际奥林匹克委员会（International Olympic Committee, IOC）对俄国入侵同样审慎以对，2月28日国际奥会敦促全球各大运动总会排除俄罗斯和白俄罗斯的运动员，但俄国与白俄运动员能否参加帕运仍悬而未决。

国际帕拉林匹克委员会（International Paralympic Committee, IPC）今天将召开会议，预料傍晚就有决定。

体育界的反应多是与乌克兰站在一起，国际足球总会（FIFA）将俄国踢出2022世界杯（World Cup），橄榄球主管机关则禁止俄罗斯和白俄参加所有国际橄榄球赛事，直到「另行通知为止」。

此外，身为柔道高手的俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）则遭国际柔道总会（International Judo Federation）拔除了荣誉主席头衔。

© 2022 AFP