俄国与白俄展开联合军演 乌克兰谴责施加心理压力

（法新社莫斯科10日电） 俄罗斯和白俄罗斯今天展开联合军事演习，加剧与西方的紧张关系，此时北大西洋公约组织（NATO）各国领导人正进行密集外交努力，以避免乌克兰遭俄军入侵。

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这项演习预定进行到20日，成为俄罗斯与西方在乌克兰问题上的最新争执点。乌克兰旋即谴责，这场演习是「施加心理压力」。

俄国在乌克兰四周集结约10万大军后，西方国家领导人即不断警告，俄国准备让冲突升温。

美国曾表示，俄国为了今天登场的演习，也正派遣约3万兵力进入乌克兰邻国白俄罗斯。

俄国和白俄罗斯并未透露，有多少部队参与这次演习，但俄国国防部今天证实，演习已经展开。

俄国国防部发表声明说，「演习目的是要演练防御作战，以制压并击退外来侵略」；同时将着重在「打击恐怖主义和捍卫俄白联盟（Union State）的利益」。俄国和白俄罗斯成立的俄白联盟，使两国在军事和经济上相互结合。

克里姆林宫坚称，演习结束后，俄军将会返国。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）发表声明说：「我们的邻国在边境集结部队，是在施加心理压力。」

乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）本周表示，将于10日至20日举行军事演习，藉此回应俄国与白俄举行的联合演习。

© 2022 AFP