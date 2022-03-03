俄国与白俄选手获准参赛北京帕运 德批一页黑史

（法新社柏林2日电） 国际帕拉林匹克委员会（IPC）决定允许俄罗斯与白俄罗斯选手参加北京帕拉林匹克运动会，德国奥运主管机关今天持反对意见，怒称这是帕运的「一页黑史」。

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国际帕委会在声明中表示，尽管俄罗斯入侵乌克兰，但俄国与白俄选手将获准以「中立」身分参加北京帕运。

德国帕拉林匹克委员会主席贝雪尔（Friedhelm Julius Beucher）愤怒表示，不排除让这两国代表队参赛的举措令人费解。

75岁的贝雪尔气愤的是，国际帕委会竟没有魄力超越规范约束，站在人性那一方。

他说：「他们为了一堆规矩在这里争吵，但在乌克兰发生的枪击和杀戮，却毫无道理可言。」

「这项决定传递了一个完全错误的讯息。」

贝雪尔警告：「今天发生的事情，是国际帕会的一页黑史，不会被淡忘。」

德国奥林匹克体育同盟（German Olympic Sports Confederation）主席维克特（Thomas Weikert）也直言：「国际帕会这种决定是错误的。」

维克特表示，让俄国和白俄选手以中立身分参赛，是损害国际对俄罗斯实施制裁的意图与目标。（译者：纪锦玲）

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