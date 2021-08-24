俄国为首安全集团严重关切塔利班迟未筹组政府

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（法新社莫斯科23日电） 一个由莫斯科领导的安全集团23日表示，塔利班军事接管阿富汗已逾一周，但仍未开始筹组过渡政府，这让他们严重关切。

集体安全条约组织（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）秘书长扎西 （Stanislav Zas）在一场线上会议中说，「塔利班代表曾承诺，会协助筹组一个反映所有阿富汗民族希望和利益的联合政府，但目前尚未进入实行阶段，这让我们严重关切。」

扎西表示，该组织将「采取额外措施，加强保障成员国安全」。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）透露，上述措施将于9月16日前实施，但未说明相关细节。他也说，阿富汗局势「对整个欧亚地区和全世界，都会构成重大风险。」

CSTO成员国包括亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克，以及与阿富汗接壤的塔吉克等前苏联国家。

两名塔利班消息人士23日告诉法新社，在美国完全撤军前，塔利班不会公布政府成员。

阿富汗变天后，俄罗斯对喀布尔的新领导层抱持「审慎乐观」态度，并对塔利班完成接管后承诺建立「包容性」政府表示欢迎。

然而，莫斯科担心，阿富汗的不稳定局势可能扩散到中亚地区的前苏联国家，俄国在这些国家有军事基地。

近日，俄国总统蒲亭也对部分好战分子伪装成难民，经由中亚地区进入俄罗斯，表示担忧。

© 2021 AFP