俄国乐见塔利班提出保证 盼进行政治对话

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（法新社莫斯科17日电） 俄罗斯官员今天表示，塔利班（Taliban）完成军事接管阿富汗后作出的初步保证是「正面迹象」，俄国支持阿富汗进行「广纳所有人」的政治对话，。

俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）表示：「我认为塔利班在（阿富汗首都）喀布尔（Kabul）的宣言是一种正面迹象，且实际展现出他们准备好尊重他人意见。」

「尤其他们还说，已经准备好讨论组成一个不只有他们的政府，其他阿富汗代表也能参与。」

拉夫罗夫还说，莫斯科政府希望喀布尔新政府的筹备过程广纳各方人士，「我们支持阿富汗展开有包容性的全国对话，让所有政治、民族和宗教团体参与」。但他也指出，俄国不急于承认阿富汗的新政府。

俄国昨天说，会根据阿富汗新当局负起治理责任的程度，来决定是否承认塔利班新政府。俄国驻阿富汗大使泽诺夫（Dmitry Zhirnov）今天与塔利班会面，据他表示，塔利班已建立起公共秩序。

克里姆林宫近年已曾接触塔利班，并数度在莫斯科接待塔利班代表，最近一次是在上个月。莫斯科当局现正密切关注，阿富汗动荡局势会不会波及邻近有俄国军事基地的中亚前苏联国家。

© 2021 AFP