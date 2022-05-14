俄国以武力改变边界 G7外长：绝不予以承认

（法新社德国凡格尔斯14日电） 七大工业国集团（G7）今天表示，绝不会承认俄罗斯透过对乌克兰动武所企图改变的边界，并承诺会持续支持基辅。

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俄国2月24日入侵乌克兰，但乌克兰军队已成功将俄军自首都基辅击退。目前战事早已进入第3个月。

G7外长在德国北部举行为期3天的会议，并在会后发声明表示：「我们绝不会承认俄国企图透过军事侵略所改变的边界，并将继续投入，以支持乌克兰的主权以及在克里米亚和各州的领土完整。」

G7外长与乌克兰和摩尔多瓦外长，还有欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）一起在德国胜地凡格尔斯（Wangels）出席会议。

会议的联合声明誓言，将扩大制裁范围，涵盖俄国依赖的产业，并继续为乌克兰提供武器，以协助乌军击退俄军入侵。

G7外长表示：「我们重申进一步加大对俄国经济和政治施压的决心，继续团结一致。」

当被问及盟国是否希望看到俄国也被赶出克里米亚时，德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）表示，这应该由乌克兰「自行为他们的国家做决定」。克里米亚于2014年被俄国吞并。

贝尔伯克说：「这是他们的领土，我们支持他们采取的每项措施和步骤，以确保乌克兰人民…能够再次如同欧洲其他人民一样地在自己的国家过着和平以及安全和自由的生活。」德国目前担任G7轮值主席国。

© 2022 AFP